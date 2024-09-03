Пропавшую в Буграх 12-летнюю девочку с собачкой нашли живой

Ребенок находился в поселке Сосново, куда она добралась на электричке, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сейчас к ней направляются полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних, чтобы опросить и установить причины, по которым она покинула свой дом.
Как ранее писала «Фонтанка», 1 сентября в поселке Бугры 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Ее прогулка попала на записи с камер наблюдения. Накануне за помощью в полицию обратилась мать школьницы.