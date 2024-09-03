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Пропавшую в Буграх 12-летнюю девочку с собачкой нашли живой

Школьница из Бугров, которая ушла гулять с собакой 1 сентября и не вернулась домой, найдена в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба областного СК. Подросток оказалась в 50 км от дома.

Ребенок находился в поселке Сосново, куда она добралась на электричке, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сейчас к ней направляются полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних, чтобы опросить и установить причины, по которым она покинула свой дом.

Как ранее писала «Фонтанка», 1 сентября в поселке Бугры 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Ее прогулка попала на записи с камер наблюдения. Накануне за помощью в полицию обратилась мать школьницы.