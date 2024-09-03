Reuters: США могут направить Киеву дальнобойные ракеты JASSM осенью

Первый случай боевого применения ракет JASSM зафиксирован 14 апреля 2018 года. В тот день два стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer произвели пуск 19 ракет по объектам на территории Сирии. Одной из главных целей этого удара был Центр исследований и развития, расположенный в Дамаске в районе Барза. По утверждениям американского командования, все ракеты достигли своих целей. По некоторым данным, два изделия AGM-158A отклонились от курса, упали и были впоследствии обнаружены бойцами сирийской армии. Затем они были переданы России для последующего изучения.