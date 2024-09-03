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Мизулина подала иск к Лебедеву

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.

Источник: © РИА Новости

«Да, подтверждаем. Иск подан сегодня в Лефортовский суд города Москвы», — сказал пресс-секретарь Мизулиной.

Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым. В нем дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы.

После этого Мизулина заявила, что подаст в суд на Лебедева и Дудя*, затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере десяти миллионов рублей.

В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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