Мизулина подала иск к Лебедеву

«Да, подтверждаем. Иск подан сегодня в Лефортовский суд города Москвы», — сказал пресс-секретарь Мизулиной.
Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым. В нем дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы.
После этого Мизулина заявила, что подаст в суд на Лебедева и Дудя*, затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере десяти миллионов рублей.
В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.