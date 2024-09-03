Мизулина подала иск к Лебедеву

После этого Мизулина заявила, что подаст в суд на Лебедева и Дудя*, затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере десяти миллионов рублей.