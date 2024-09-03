Генерал Попов попросил вызвать в суд над ним боевых командиров

Попова взяли под стражу 17 мая, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Его обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает его причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. Попов свою вину отрицает и настаивает, что у него «кроме долгов и кредитов за душой ничего нет».