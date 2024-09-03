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В Ростове водитель иномарки сбил пенсионерку на проспекте Стачки

В Ростове под колесами иномарки едва не погибла 71-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Происшествие случилось днем 3 сентября на проспекте Стачки.

По предварительной информации ведомства, 43-летний водитель.

«Пежо Партнер» двигался задним ходом в дворовом проезде. В этот момент на дорогу вышла пенсионерка. Водитель не заметил бабушку и сбил.

— В результате ДТП пострадал пешеход, доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.