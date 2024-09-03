В Ростове водитель иномарки сбил пенсионерку на проспекте Стачки

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Происшествие случилось днем 3 сентября на проспекте Стачки.
По предварительной информации ведомства, 43-летний водитель.
«Пежо Партнер» двигался задним ходом в дворовом проезде. В этот момент на дорогу вышла пенсионерка. Водитель не заметил бабушку и сбил.
— В результате ДТП пострадал пешеход, доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.