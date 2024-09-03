В Германии полиция провела операцию против организации «интернет-троллей»

По данным Der Spiegel, члены группы в течение как минимум шести лет взламывали аккаунты, похищали данные пользователей и использовали их для запугивания и преследования, принуждая своих жертв отказаться от публичной активности в интернете. Нередко жертвами NWO становились политики, знаменитости и популярные блогеры, а также уязвимые люди с психическими проблемами и когнитивными нарушениями.