На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки

Второго сентября в управлении следственного комитета Краснодарского края сообщили, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Материал был передан в первый отдел по расследованию особо важных дел, на месте преступления развернули оперативный штаб и следственную группу из опытных специалистов, взаимодействующих с правоохранителями края. Во вторник кубанские полицейские заявили о вознаграждении за подробности убийства.