ВКС России нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии

«ВКС России нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов провинций Хомс и Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.
Игнасюк также рассказал, что за сутки со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США было зафиксировано шесть случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей F-18, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10», — добавил он.
Ранее, 2 сентября, Игнасюк рассказал, что с целью вытеснения незаконных вооруженных формирований из горно-пустынных районов провинции Хомс ударами ВКС России были поражены четыре пункта базирования боевиков.
До этого, 30 августа, он сообщил, что наблюдательный пост российской военной полиции дополнительно развернули в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии «Браво» зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики.