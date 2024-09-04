ВКС России нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии

Игнасюк также рассказал, что за сутки со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США было зафиксировано шесть случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).