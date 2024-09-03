ТАСС: ВСУ потеряли более 300 военных при ударе по военному училищу в Полтаве

«Построение, на которое, предположительно, вывели весь личный состав (250+ человек) длится в среднем от 10 до 20 минут В эти 20 минут в случае с Полтавой удалось упаковать все: обнаружение скопления людей (вполне возможно, что с дрона, запущенного на обычное дежурство), передачу сведений от разведки на КП группировки войск, принятие решения об ударе, передачу приказа на исполнение и, собственно, сам полет [ракет] на дальность в 200 километров», — пишет канал.