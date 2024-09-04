Что произошло в Иркутске в ночь на 4 сентября 2024: последние новости

Следком на транспорте завел уголовное дело из-за жесткой посадки вертолета Ми-8. Авиапроисшествие произошло 3 сентября недалеко от поселка Раздолье Усольского района. Предварительно у воздушного судна мог быть неисправен двигатель. На борту находились шесть человек. Их доставили в больницу.
В Байкальске коммунальная авария парализовала работу соцобъектов города. Из-за аварии на насосной станции местные жители остались без воды. Пока ситуация не стабилизируется было решено ввести режим ЧС, а также приостановить работу детсадов и школ.
В Иркутске на двух маршрутах с 30 сентября поднимут стоимость проезда. Речь идет о маршрутках № 56 «микрорайон Солнечный — пригород Радищева» и № 4с «поселок Славный — Центральный рынок». После восьми вечера пассажирам придется платить 40 рублей вместо 35.