Что произошло в Иркутске в ночь на 4 сентября 2024: последние новости

Следком на транспорте завел уголовное дело из-за жесткой посадки вертолета Ми-8. Авиапроисшествие произошло 3 сентября недалеко от поселка Раздолье Усольского района. Предварительно у воздушного судна мог быть неисправен двигатель. На борту находились шесть человек. Их доставили в больницу.