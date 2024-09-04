Экс-спортсмен, обвиняемый в покушении на Авраама Руссо, хочет отправиться на спецоперацию с родственниками

По версии следствия, вечером 31 января 2004 года, «пользуясь доверием» со стороны господина Руссо, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате. Позвав господина Руссо в свой служебный кабинет, Тельман Исмаилов совместно с Тарханом Эльдукаевым и другими людьми из окружения бизнесмена отобрали у потерпевшего мобильный телефон и избили его. После этого Тельман Исмаилов, считает следствие, потребовал от певца отменить все свои концерты и заключить контракт уже с ним. Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца вывезли на дачу в Апрелевку. После того как вечером 1 февраля господин Руссо согласился выполнить все требования похитителей, говорится в деле, его отпустили. По делу о похищении, как сообщал «Ъ», были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов, которым назначили шесть, пять и семь лет заключения соответственно, при этом они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.