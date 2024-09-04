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США уничтожили ракетную установку хуситов

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Американские военные за сутки уничтожили ракетную установку мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Источник: Reuters

«За прошедшие 24 часа силы СЕНТКОМ успешно уничтожили ракетную установку поддерживаемых Ираном хуситов в контролируемом хуситами районе Йемена», — говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.