В рамках дела о поставке бронежилетов арестовали имущество ГК «Пикет»

Согласно документам, следствие установило, что ООО «ГК “Пикет”, единственным учредителем которого является один из фигурантов, принадлежат по 25% долей в уставном капитале ООО “Тракмастер” и ООО “УК-53 КМ”, 50% доли в ООО “Монтавр-2”, 99% в ООО “Фаунд Мэри” и 75% в ООО “Фикс и Точка”, три земельных участка площадью до 2,5 тысячи “квадратов”, а также нежилое здание площадью 1265,7 “квадрата” и денежные средства более чем на 20 банковских счетах. Именно на это имущество и счета суд наложил арест.