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Житель Заводского района отдал более трех миллионов лжеправоохранителю

В Саратове молодой парень отдал аферисту кредитные три миллиона.

Источник: Комсомольская правда

В Заводском районе Саратова 24-летний молодой человек отдал псевдопредставителю правоохранительных органов более трех миллионов рублей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД города, мужчине позвонил неизвестный и рассказал, что на собеседника взяли несколько кредитов.

— Погасить их посоветовали оформлением встречных займов. Потерпевший оформил в разных банках четыре кредита и отправил на указанные собеседником реквизиты 3 157 700 рублей, — пишут журналисты телеканала.

Правда, после перевода денег парень понял, что попался на удочку аферистов и обратился за помощью к настоящим полицейским. Теперь оперативники разбираются в произошедшем. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Шелехова лишилась 600 тысяч рублей, поддавшись на манипуляции мошенников. Сейчас прокуратура помогает вернуть украденные деньги.