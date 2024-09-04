Житель Заводского района отдал более трех миллионов лжеправоохранителю

В Заводском районе Саратова 24-летний молодой человек отдал псевдопредставителю правоохранительных органов более трех миллионов рублей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД города, мужчине позвонил неизвестный и рассказал, что на собеседника взяли несколько кредитов.
— Погасить их посоветовали оформлением встречных займов. Потерпевший оформил в разных банках четыре кредита и отправил на указанные собеседником реквизиты 3 157 700 рублей, — пишут журналисты телеканала.
Правда, после перевода денег парень понял, что попался на удочку аферистов и обратился за помощью к настоящим полицейским. Теперь оперативники разбираются в произошедшем. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Шелехова лишилась 600 тысяч рублей, поддавшись на манипуляции мошенников. Сейчас прокуратура помогает вернуть украденные деньги.