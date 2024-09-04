Житель Заводского района отдал более трех миллионов лжеправоохранителю

В Заводском районе Саратова 24-летний молодой человек отдал псевдопредставителю правоохранительных органов более трех миллионов рублей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД города, мужчине позвонил неизвестный и рассказал, что на собеседника взяли несколько кредитов.