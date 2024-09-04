Жителя Хабаровска отправили в тюрьму за убийство отца

В Хабаровске суд вынес приговор местному жителю, который зверски убил отца за отказ дать денег на наркотики, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Преступление произошло 27 декабря 2023 года в микрорайоне ДОС. 41-летний подсудимый попросил у 66-летнего родителя денег на запрещённые вещества. Тот заявил сыну, что никаких средств он не получит. Злоумышленник пришёл в ярость: он бил отца ногами и руками, а также наносил ему удары ножом. От полученных травм потерпевший погиб на месте.
Наркоман-душегуб сбежал из квартиры, не вызвав скорую, но спустя время сам пришёл в отдел полиции с повинной. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». На суде хабаровчанин пытался доказать, что был в состоянии аффекта, однако эту версию опровергло следствие.
«Судом жителю города Хабаровска назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировала «АиФ-Дальинформ» помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Теплова.