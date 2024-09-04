Жителя Хабаровска отправили в тюрьму за убийство отца

Преступление произошло 27 декабря 2023 года в микрорайоне ДОС. 41-летний подсудимый попросил у 66-летнего родителя денег на запрещённые вещества. Тот заявил сыну, что никаких средств он не получит. Злоумышленник пришёл в ярость: он бил отца ногами и руками, а также наносил ему удары ножом. От полученных травм потерпевший погиб на месте.