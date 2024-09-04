Как отметили представители оборонного ведомства, удар наносился по личному составу и бронетехнике украинской армии, которая в результате боевой работы экипажа была уничтожена.
После того как цели были поражены с использованием авиационных средств поражения, экипаж Ми-28НМ вернулся на площадку вылета.
Ранее, 31 августа, стало известно, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.