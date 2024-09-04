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Вертолет Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар авиационными средствами поражения по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 4 сентября сообщает Министерство обороны РФ.

Источник: Известия

Как отметили представители оборонного ведомства, удар наносился по личному составу и бронетехнике украинской армии, которая в результате боевой работы экипажа была уничтожена.

После того как цели были поражены с использованием авиационных средств поражения, экипаж Ми-28НМ вернулся на площадку вылета.

Ранее, 31 августа, стало известно, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.