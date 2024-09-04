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Жительница Красноярска напала с молотком на пенсионерку

Она попала в колонию общего режима.

Весной 2023 года 54-летняя красноярка напала с молотком на 77-летнюю женщину. Пенсионерка тогда попала в больницу с травмой головы.

Всё произошло в подъезде дома на ул. Ладо Кецховели. Пожилая женщина проверяла свой почтовый ящик, а злоумышленница подошла к ней сзади ударила по голове молотком. Пострадавшая упала. Затем налётчица выхватила у 77-летней красноярки сумочку, в которой были личные вещи и немного денег.

Пострадавшую позже обнаружил сосед. Он и вызвал скорую помощь.

Суд назначил преступнице два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.