Жительница Красноярска напала с молотком на пенсионерку

Всё произошло в подъезде дома на ул. Ладо Кецховели. Пожилая женщина проверяла свой почтовый ящик, а злоумышленница подошла к ней сзади ударила по голове молотком. Пострадавшая упала. Затем налётчица выхватила у 77-летней красноярки сумочку, в которой были личные вещи и немного денег.