Жительница Красноярска напала с молотком на пенсионерку

Весной 2023 года 54-летняя красноярка напала с молотком на 77-летнюю женщину. Пенсионерка тогда попала в больницу с травмой головы.
Всё произошло в подъезде дома на ул. Ладо Кецховели. Пожилая женщина проверяла свой почтовый ящик, а злоумышленница подошла к ней сзади ударила по голове молотком. Пострадавшая упала. Затем налётчица выхватила у 77-летней красноярки сумочку, в которой были личные вещи и немного денег.
Пострадавшую позже обнаружил сосед. Он и вызвал скорую помощь.
Суд назначил преступнице два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.