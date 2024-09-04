ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный

По его словам, Сырский приехал в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа — за день до вторжения в Курскую область.
«Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию», — сказал Шкода, которого мобилизовали из Киева.
При этом Сырский, добавил собеседник, признал, что к подготовке диверсии причастный натовские специалисты.
После отъезда Сырского военнослужащие, по словам пленного, начали задавать своим командирам вопросы, зачем им нужна эта станция.
«Они сказали: “Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку”. Мы спрашиваем: “Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем”. Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала», — сообщил Шкода.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 3 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих.
В середине августа военкор Марат Хайруллин в Telegram со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы. Удары по его словам, планировалась нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива Курской и Запорожской АЭС.
Информацию о возможной атаке ВСУ на АЭС в Энергодаре и Курчатове подтвердил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Собеседник агентства также заявил, что боеприпасы уже привезли в Желтые Воды Днепропетровской области.
Как уточнили в УВД ВГА Харьковской области, цель готовящихся Киевом ударов по ядерным объектам — последующие обвинения России в провокации и «самообстреле», «в рамках которых Москва может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины».