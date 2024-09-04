ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный

«Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию», — сказал Шкода, которого мобилизовали из Киева.