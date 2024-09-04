МВД за семь месяцев зарегистрировало 677 тыс. IT-преступлений

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел за семь месяцев зарегистрировало 677 тыс. IT-преступлений, из них 437 тыс. — мошенничество и хищения. В 2023 году было зарегистрировано 677 тыс. подобных преступлений, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
«У нас в период с 2020 по 2023 год количество IT-преступлений возросло на 27%. В прошлом году эта цифра составляла 677 тыс. преступлений, за семь месяцев 2024 зарегистрировано 577 тыс., из них 437 — это мошенничество и хищения. Ущерб за прошлый год составлял 156 млрд рублей, за текущий период ущерб составил 99 млрд рублей — это за семь месяцев. В общей структуре преступности преступления, связанные с IT-технологиями, составляют больше 30%», — сказал он на сессии «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса» Восточного экономического форума.
Филиппов назвал проблему IT-преступлений экзистенциальной. «Люди становятся опасными не только для себя, но и для других людей. Приведу пример: в Санкт-Петербурге пенсионерка под влиянием обмана отдала все имущество, взяла кредит и отдала его. Эти события сформировали в ее сознании ненависть к госструктурам и заставили совершить поджог военкомата. Были возбуждены уголовные дела, итог — 10 лет лишения свободы пенсионерке за то, что она совершила», — пояснил он.
Восточный экономический форум проходит