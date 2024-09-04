МВД за семь месяцев зарегистрировало 677 тыс. IT-преступлений

«У нас в период с 2020 по 2023 год количество IT-преступлений возросло на 27%. В прошлом году эта цифра составляла 677 тыс. преступлений, за семь месяцев 2024 зарегистрировано 577 тыс., из них 437 — это мошенничество и хищения. Ущерб за прошлый год составлял 156 млрд рублей, за текущий период ущерб составил 99 млрд рублей — это за семь месяцев. В общей структуре преступности преступления, связанные с IT-технологиями, составляют больше 30%», — сказал он на сессии «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса» Восточного экономического форума.