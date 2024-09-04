Подачу холодного водоснабжения восстановили в Байкальске

Руководство города сообщило, что как только получится восстановить работу КНС-1А режим чрезвычайной ситуации будет снят. Такое решение согласовано с правоохранителями. Напомним, что в Байкальске из-за аварии ввели режим ЧС и приостановили работу детсадов и школ.