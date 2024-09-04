Подачу холодного водоснабжения восстановили в Байкальске

В Байкальске где ранее из-за коммунальной аварии был введен режим ЧС восстановили подачу холодной воды. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на КНС-1 ввели в работу один насос.
— Продолжаются работы по подключению КНС-1А. Там проходит очистка приемной камеры от мусора, — поделился Игорь Кобзев.
Руководство города сообщило, что как только получится восстановить работу КНС-1А режим чрезвычайной ситуации будет снят. Такое решение согласовано с правоохранителями. Напомним, что в Байкальске из-за аварии ввели режим ЧС и приостановили работу детсадов и школ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Минпромторга посетил будущую площадку Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.