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Подачу холодного водоснабжения восстановили в Байкальске

На КНС-1 запустили в работу один насос.

Источник: Комсомольская правда

В Байкальске где ранее из-за коммунальной аварии был введен режим ЧС восстановили подачу холодной воды. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на КНС-1 ввели в работу один насос.

— Продолжаются работы по подключению КНС-1А. Там проходит очистка приемной камеры от мусора, — поделился Игорь Кобзев.

Руководство города сообщило, что как только получится восстановить работу КНС-1А режим чрезвычайной ситуации будет снят. Такое решение согласовано с правоохранителями. Напомним, что в Байкальске из-за аварии ввели режим ЧС и приостановили работу детсадов и школ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Минпромторга посетил будущую площадку Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.