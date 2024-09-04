Серийной мошеннице вынесли приговор в Хабаровске

В конце сентября прошлого года в полицию за помощью обратился 77-летний житель Индустриального района Хабаровска, ставший жертвой обмана. Пенсионеру позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка. Собеседники убедили пожилого мужчину в том, что некие лица пытаются похитить его сбережения. Потерпевший поверил, что для спасения накоплений надо снять все деньги и наличными передать «проверенному человеку», который откроет для пенсионера новый банковский счет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Введенный в заблуждение хабаровчанин выполнил все инструкции аферистов. Он закрыл свой накопительный счет, обналичил 2 миллиона рублей и приехал к продуктовому магазину на улице Краснореченской. Здесь он передал незнакомой девушке денежные средства.
Сотрудники отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску в ходе комплекса оперативных мероприятий задержали гражданку, которой потерпевший отдал свои деньги.
Курьером оказалась 27-летняя приезжая из Комсомольска-на-Амуре. Ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные противоправные деяния. За семь фактов оказания мошенникам курьерских услуг по решению суда ей было назначено условное наказание.
Переехав в краевой центр, подсудимая безрезультатно пыталась устроиться на работу. Получив отказы от потенциальных работодателей, злоумышленница опять связалась с мошенниками через сервис обмена сообщениями. Правда, на этот раз попросила заработок, не связанный с совершением преступлений. Собеседники из мессенджера якобы пошли ей навстречу, пообещав, что теперь она будет не курьером, который участвует в обмане пенсионеров, а менеджером криптобиржи.
Ей необходимо было встречаться с «клиентами платформы», либо выезжать по адресам их проживания, забирать наличные деньги, которые затем перечислять по указанным реквизитам. Неизвестные уверили, что их деятельность абсолютно легальная. На перечисленные деньги они якобы покупают криптовалюту, которой затем торгуют в интересах «инвесторов». За каждую такую операцию злоумышленнице полагалось денежное вознаграждение.
Как оказалось, мошенники обманули и злоумышленницу, и пенсионера. 2 млн рублей она в этот же день перевела «работодателям», получив за свои услуги около 50 тысяч рублей.
Уже находясь под следствием, в ноябре прошлого года, подсудимая совершила еще одно аналогичное преступление. 88-летняя жительница Индустриального района, так же думая, что спасает свои сбережения, отдала злоумышленнице, которая представилась специалистом банка, 1 миллион 100 тысяч рублей.
В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», подсудимая дала признательные показания, активно способствовала раскрытию совершенных противоправных деяний.
На время следствия и суда гражданка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет.
Приговор в законную силу еще не вступил.