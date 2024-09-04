Серийной мошеннице вынесли приговор в Хабаровске

Переехав в краевой центр, подсудимая безрезультатно пыталась устроиться на работу. Получив отказы от потенциальных работодателей, злоумышленница опять связалась с мошенниками через сервис обмена сообщениями. Правда, на этот раз попросила заработок, не связанный с совершением преступлений. Собеседники из мессенджера якобы пошли ей навстречу, пообещав, что теперь она будет не курьером, который участвует в обмане пенсионеров, а менеджером криптобиржи.