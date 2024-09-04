Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших в аварии вертолёта

«Все находившиеся на борту 6 человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», — написал глава региона в своём телеграм-канале. Напомним, санитарный вертолёт, принадлежащий бурятской авиакомпании, летел из Иркутска в райцентр Орлик в соседней республике — там на подростка упали футбольные ворота. Он потерял связь с диспетчером, но позже пилотам удалось выйти на связь по спутниковому телефону.