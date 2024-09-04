Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших в аварии вертолёта

Губернатор Иркутской области рассказал о состоянии, в котором находятся медицинские работники, пострадавшие при жёсткой посадке вертолёта в Усольском районе.
О том, что поисково-спасательные работы завершены стало известно поздно вечером 3 сентября. Спасатели долго не могли найти воздушное судно, так как оно село в труднодоступной гористой и лесистой местности -в 26 километрах от п. Раздолье.
«Все находившиеся на борту 6 человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», — написал глава региона в своём телеграм-канале. Напомним, санитарный вертолёт, принадлежащий бурятской авиакомпании, летел из Иркутска в райцентр Орлик в соседней республике — там на подростка упали футбольные ворота. Он потерял связь с диспетчером, но позже пилотам удалось выйти на связь по спутниковому телефону.