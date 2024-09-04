В Красноярске семь человек организовали подпольное казино и попались ФСБ

По версии следствия 41-летний житель Красноярска решил заработать много, не напрягаясь, и при этом не платить налогов. Выбор пал на азартные игры, которые на территории края, как в целом по стране, запрещены. Набрал штат помощников — трех мужчин и трех женщин. Распределил роли: дамы будут операторами, а сильный пол, соответственно, станет охранять заведение от всяких нештатных ситуаций.