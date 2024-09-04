В Красноярске семь человек организовали подпольное казино и попались ФСБ

В Красноярке семь человек пойдут на скамью подсудимых за незаконную организацию азартных игр. Расследованием уголовного дела занимался региональный следком. В ведомстве рассказали подробности.
По версии следствия 41-летний житель Красноярска решил заработать много, не напрягаясь, и при этом не платить налогов. Выбор пал на азартные игры, которые на территории края, как в целом по стране, запрещены. Набрал штат помощников — трех мужчин и трех женщин. Распределил роли: дамы будут операторами, а сильный пол, соответственно, станет охранять заведение от всяких нештатных ситуаций.
Помещение арендовали на улице Октябрьской, приобрели 29 игровых автоматов. И в период с 1 июля 2022 года по 20 октября 2023 года эта организованная преступная компания обеспечивала игроманов незаконным развлечением. Однако октябрьским вечером прошлого года к ним нагрянули сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.
Сейчас уголовное дело направляется в прокуратуру на утверждение, затем в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.