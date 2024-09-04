Стала известна причина жесткой посадки вертолета Ми-8 на границе Бурятии и Иркутской области

На границе республики Бурятия и Иркутской области 3 сентября совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту находились шесть человек, четыре члена экипажа, два — медики. Как стало известно КП-Иркутск примерно в два часа дня воздушное судно вылетело из аэропорта, но уже через 26 минут экипаж перестал выходить на связь. 4 сентября стала известна причина жесткой посадки вертолета Ми-8.