Стала известна причина жесткой посадки вертолета Ми-8 на границе Бурятии и Иркутской области

На границе республики Бурятия и Иркутской области 3 сентября совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту находились шесть человек, четыре члена экипажа, два — медики. Как стало известно КП-Иркутск примерно в два часа дня воздушное судно вылетело из аэропорта, но уже через 26 минут экипаж перестал выходить на связь. 4 сентября стала известна причина жесткой посадки вертолета Ми-8.
— Причина этой аварийной ситуации — ударила молния, отказ рулевого управления, — сообщил «ТАСС» начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.
Напомним, санборт летел по маршруту «Иркутск — Орлик». Вертолет должен был забрать больного ребенка из Окинского района и доставить в Улан-Удэ.
Что касается находившихся на борту шести человек, то двое из них в тяжелом состоянии. Эвакуацию людей и поиски Ми-8 затрудняла гористая и лесная местность. Все пострадавшие были доставлены в Иркутскую областную клиническую больницу. Заведено уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности полетов.