Поезд без машиниста протаранил цистерны в Хабаровском крае

В Солнечном районе поезд с углем без машиниста протаранил цистерны, и они сошли с рельсов. Транспортная прокуратура завершила проверку обстоятельств происшествия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, инцидент произошел 18 июля на станции Постышево. Локомотив в составе грузового поезда с углем, состоявшего из 71 вагона, врезался в пустые цистерны.
Как выяснилось, поезд с углем ехал без машиниста. 42-летний помощник машиниста оставил тепловоз, чтобы осмотреть другой локомотив.
— Установлено, что помощником машиниста Эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» не обеспечено надлежащее закрепление находящегося на стоянке грузового поезда. При этом работник покинул кабину тепловоза в целях осмотра подвижного состава без уведомления об этом дежурного по станции. Начальник станции, в свою очередь, не проконтролировал соблюдение порядка закрепления и отстоя грузовых поездов, — рассказала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова. Комсомольским-на-Амуре транспортным прокурором руководителям депо и Комсомольского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» внесены представления, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Ущерб, причиненный в результате инцидента, устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».