Поезд без машиниста протаранил цистерны в Хабаровском крае

— Установлено, что помощником машиниста Эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» не обеспечено надлежащее закрепление находящегося на стоянке грузового поезда. При этом работник покинул кабину тепловоза в целях осмотра подвижного состава без уведомления об этом дежурного по станции. Начальник станции, в свою очередь, не проконтролировал соблюдение порядка закрепления и отстоя грузовых поездов, — рассказала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова. Комсомольским-на-Амуре транспортным прокурором руководителям депо и Комсомольского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» внесены представления, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).