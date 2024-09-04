В Минусинске простятся с погибшим на СВО Сергеем Паздниковым

Стало известно, что живым не смог вернуться домой 46-летний боец Сергей. Он отправился на спецоперацию в рамках мобилизации в 2022 году. Был назначен на должность механика-водителя бронетранспортера. Погиб 26 августа.
Сергей — уроженец Якутии, там он закончил школу. Служил в армии механиком-водителем. После отучился на охранника и работал по профессии. В 2008 году переехал с семьей в Минусинск.
«За мужество и отвагу, проявленные во время спецоперации, он был награжден медалями Жукова и Суворова», — добавили в администрации.
Прощание с бойцом пройдет сегодня, 4 сентября, с 11:00 до 12:00 в зале «Реквием».