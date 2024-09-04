В мэрии Омска рассказали, когда жителям вернут газ после аварии

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что все это время шло дополнительное обследование участков и подвижности грунтов в районе поврежденного газопровода. В итоге специалисты разработали техническое решение по прокладке газопровода прямо на земле. Подчеркивается, что это временное решение проблемы. Временный газопровод будет проложен и подключен до начала октября этого года.