В мэрии Омска рассказали, когда жителям вернут газ после аварии

Оперативный штаб принял решение о прокладке временного газопровода для снабжения газом жителей домой на улицах 19 и 20 Линия, которые пострадали от утечки газа и пожара в июле 2024 года.
Во вторник, 3 сентября, жильцы домов вышли на массовое собрание, куда пригласили депутата, чтобы уточнить, когда им дадут газ.
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что все это время шло дополнительное обследование участков и подвижности грунтов в районе поврежденного газопровода. В итоге специалисты разработали техническое решение по прокладке газопровода прямо на земле. Подчеркивается, что это временное решение проблемы. Временный газопровод будет проложен и подключен до начала октября этого года.
Вместе с тем, будут вестись работы по разработке проектной документации и прокладке постоянного газопровода. Но так как это технически сложная работа, то проектно-сметная документация будет готова не ранее 1 декабря 2024 года.