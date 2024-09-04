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В мэрии Омска рассказали, когда жителям вернут газ после аварии

Без газа жители улиц 19 и 20 линия находятся более месяца.

Источник: СУ СК России по Омской области

Оперативный штаб принял решение о прокладке временного газопровода для снабжения газом жителей домой на улицах 19 и 20 Линия, которые пострадали от утечки газа и пожара в июле 2024 года.

Во вторник, 3 сентября, жильцы домов вышли на массовое собрание, куда пригласили депутата, чтобы уточнить, когда им дадут газ.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что все это время шло дополнительное обследование участков и подвижности грунтов в районе поврежденного газопровода. В итоге специалисты разработали техническое решение по прокладке газопровода прямо на земле. Подчеркивается, что это временное решение проблемы. Временный газопровод будет проложен и подключен до начала октября этого года.

Вместе с тем, будут вестись работы по разработке проектной документации и прокладке постоянного газопровода. Но так как это технически сложная работа, то проектно-сметная документация будет готова не ранее 1 декабря 2024 года.