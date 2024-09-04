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Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ВС России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, где в момент прилета находился МиГ-29 и множество беспилотников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«В шесть часов утра 4 сентября по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога был нанесен удар… На аэродроме было большое количество БПЛА с реактивными двигателями, и на момент прилета был МиГ-29. Обычно с “тревогой” самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.

Кроме того, по информации сопротивления, вблизи аэродрома недавно заселились тренирующиеся пилоты и их иностранные инструкторы.

Еще один удар, сообщил Лебедев, был нанесен по полигону во Львовской области. Также десять «прилетов» зафиксировали в Сумах.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Кривом Роге. Также, по информации украинских СМИ, взрывы ночью прогремели в Киеве, Львове, Ровно и Сумах.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.