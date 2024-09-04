Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом

«В шесть часов утра 4 сентября по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога был нанесен удар… На аэродроме было большое количество БПЛА с реактивными двигателями, и на момент прилета был МиГ-29. Обычно с “тревогой” самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.