«В шесть часов утра 4 сентября по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога был нанесен удар… На аэродроме было большое количество БПЛА с реактивными двигателями, и на момент прилета был МиГ-29. Обычно с “тревогой” самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.
Кроме того, по информации сопротивления, вблизи аэродрома недавно заселились тренирующиеся пилоты и их иностранные инструкторы.
Еще один удар, сообщил Лебедев, был нанесен по полигону во Львовской области. Также десять «прилетов» зафиксировали в Сумах.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Кривом Роге. Также, по информации украинских СМИ, взрывы ночью прогремели в Киеве, Львове, Ровно и Сумах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.