Трое мужчин из Братска отдали аферистам более трех миллионов рублей

В Братске сразу три жителя попались на одну и ту же удочку аферистов. Мужчин обманули суммарно на три миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, одной из жертв стал 42-летний машинист автогрейдера. Ему поступил звонок от девушки с предложением подзаработать. Сибиряк заинтересовался и стал выполнять все ее указания. Скачал приложение, внес 10 тысяч, затем еще кредитные 990 тысяч. Правда, когда он собрался забрать «заработанные» деньги, потребовалось положить еще пять тысяч долларов и мужчина понял, что стал жертвой лжеинвесторов.