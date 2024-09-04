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В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов

МЧС России: в Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пиротехники МЧС России уничтожили авиабомбу весом 100 килограммов в Калининградской области, сообщает МЧС РФ.

«‍Пиротехники МЧС России разминировали авиабомбу в Калининградской области. Накануне в лесу вблизи посёлка Поваровка взрывоопасный предмет обнаружил мужчина. Специалисты Невского спасательного центра вывезли и уничтожили на полигоне фугасную авиабомбу весом 100 килограммов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что всего с начала года в регионе обнаружено и вывезено для уничтожения 113 авиабомб.

МЧС