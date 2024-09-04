В Красноярске судят экс-главу краевого Фонда жилищного строительства

В Красноярске будут судить бывшего генерального директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, в 2019 году Фонду было выделено 170 млн рублей субсидии, из которых 99 млн рублей предназначалось для обеспечения жильем бюджетников.
Согласно отчету, представленному фондом, денежные средства в сумме 99 миллионов рублей были направлены на возмещение затрат на строительство 27 квартир в многоэтажном жилом доме, расположенном в микрорайоне Ясный города Красноярска. В соответствии с условиями предоставления субсидии квартиры, являясь собственностью фонда, подлежали предоставлению работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения по договорам найма.
При этом в период с 2020 по 2022 год директор Фонда передал в собственность физических лиц более двух десятков квартир, из-за чего 27 квартир общей площадью 2243 кв. метров, оплаченных субсидией, не были предоставлены работникам бюджетной сферы.
Директора судят по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). На его имущество стоимостью 30 млн рублей наложен арест.