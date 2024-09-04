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Два трупа обнаружены в Дзержинском районе Новосибирска

В обоих случаях тела были переданы правоохранительным органам для выяснения обстоятельств происшествий.

В Дзержинском районе Новосибирска за сутки были найдены два тела. Об этом сообщается в сводке спасателей МАСС.

Первый случай произошел на улице Кошурникова, где соседи забили тревогу из-за того, что 64-летний мужчина не открывал дверь и не отвечал на звонки. Прибывшие спасатели обеспечили доступ в квартиру и обнаружили его тело без признаков жизни.

Второй вызов поступил с Трикотажной улицы, где перестала выходить на связь 68-летняя женщина-гипертоник. После разблокировки двери спасатели также нашли ее мертвой.

В обоих случаях тела были переданы правоохранительным органам.