Два трупа обнаружены в Дзержинском районе Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска за сутки были найдены два тела. Об этом сообщается в сводке спасателей МАСС.
Первый случай произошел на улице Кошурникова, где соседи забили тревогу из-за того, что 64-летний мужчина не открывал дверь и не отвечал на звонки. Прибывшие спасатели обеспечили доступ в квартиру и обнаружили его тело без признаков жизни.
Второй вызов поступил с Трикотажной улицы, где перестала выходить на связь 68-летняя женщина-гипертоник. После разблокировки двери спасатели также нашли ее мертвой.
В обоих случаях тела были переданы правоохранительным органам.