Два трупа обнаружены в Дзержинском районе Новосибирска

Первый случай произошел на улице Кошурникова, где соседи забили тревогу из-за того, что 64-летний мужчина не открывал дверь и не отвечал на звонки. Прибывшие спасатели обеспечили доступ в квартиру и обнаружили его тело без признаков жизни.