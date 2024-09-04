Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем

«Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера», — сказано в сообщении.
Кроме того, средства ПВО пресекли и попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря», — уточнили в военном ведомстве.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с моря и воздуха. Эти попытки регулярно пресекаются силами ПВО и Черноморского Флота. 30 августа над Крымом были уничтожены два вражеских беспилотника.
А днем ранее силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.