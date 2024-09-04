Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря», — уточнили в военном ведомстве.