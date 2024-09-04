Восьмилетняя девочка выпала из окна шестого этажа дома в Петербурге и выжила

Несчастный случай произошел во Фрунзенском районе Петербурга днем 3 сентября. Там под окнами дома на Малой Балканской улице нашли восьмилетнюю девочку. По предварительным данным, она облокотилась на москитную сетку, а та ее не выдержала. Как итог, школьница выпала из окна квартиры на шестом этаже. Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Второклассницу в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую Филатовскую больницу. Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и сердца, перелом ключицы, легочное кровотечение и повреждение внутренних органов, — уточнил источник.
По данным агентства семья полная. Мать работает школьным воспитателем, а отец — железнодорожник.
Напомним, что похожая история произошла недавно в доме на проспекте Просвещения. Там по недосмотру бабушки из окна квартиры на пятом этаже выпал 10-летний мальчик. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.