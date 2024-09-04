Восьмилетняя девочка выпала из окна шестого этажа дома в Петербурге и выжила

Несчастный случай произошел во Фрунзенском районе Петербурга днем 3 сентября. Там под окнами дома на Малой Балканской улице нашли восьмилетнюю девочку. По предварительным данным, она облокотилась на москитную сетку, а та ее не выдержала. Как итог, школьница выпала из окна квартиры на шестом этаже. Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».