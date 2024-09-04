С бойцом СВО простились в Осинском районе

— Александр родился в Осе, в 2000 году пошёл в первый класс Харайской школы. С 4 по 9 классы обучался в школе № 1, после окончания девятилетки стал работать. В трудные для нашей страны времена не мог остаться в стороне. 03 апреля 2024 года подписал контракт в Иркутске и ушёл добровольцем на СВО, — поделились в администрации.