Новосибирская электричка сбила женщину на глазах пассажиров

В Новосибирске 4 сентября электричка сбила 53-летнюю женщину на станции «Матвеевка». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На опубликованном прокуратурой видео заметно, что женщина пыталась перебежать железнодорожные пути прямо перед носом приближающегося пригородного поезда.
— Он сигналил, но она видимо не слышала. Одна секунда и женщина оказалась под поездом, — сообщили очевидцы в телеграм канале «АСТ-54 Black».
От полученных травм сибирячка скончалась на месте. Прокуратура проводит проверку.