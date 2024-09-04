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Новосибирская электричка сбила женщину на глазах пассажиров

Сибирячка пыталась перебежать железнодорожные пути прямо перед носом приближающегося поезда.

В Новосибирске 4 сентября электричка сбила 53-летнюю женщину на станции «Матвеевка». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На опубликованном прокуратурой видео заметно, что женщина пыталась перебежать железнодорожные пути прямо перед носом приближающегося пригородного поезда.

— Он сигналил, но она видимо не слышала. Одна секунда и женщина оказалась под поездом, — сообщили очевидцы в телеграм канале «АСТ-54 Black».

От полученных травм сибирячка скончалась на месте. Прокуратура проводит проверку.

несчастный случай