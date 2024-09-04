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В Тольятти ребенок, оставшись один дома, поджег диван

В Тольятти огнеборцы МЧС России вынесли на руках с пожара пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, ребенок зажигалкой поджег диван. Когда произошло возгорание, от испуга он спрятался в ванной. Ребенок передан врачам.

МЧС России убедительно просит не оставлять детей без присмотра одних дома.

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