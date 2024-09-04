«У меня нет денег…»: школьник получил черепно-мозговую травму на детской площадке, отказавшись отдать прохожему наличку

Последний день летних каникул 11-летний Егор (имя изменено — прим. Ред.) из Улан-Удэ проводил во дворе с друзьями. Родители отпустили сына на детскую площадку около дома по улице Сахьяновой. Однако через пару часов он вернулся домой в слезах. На расспросы мамы, ответил, что на него напал незнакомец. За что? Прохожий потребовал деньги у мальчишки, а получив отказ, ударил по лицу. После школьник с травмой попал в больницу, где его прооперировали. Сейчас ребенок идет на поправку. А 3 сентября был задержан нападавший. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Помогите найти незнакомца», — пост с криком о помощи появился в одном из местных пабликов Бурятии утром 1 сентября. Автором стала мама Егора. Женщина просила откликнуться очевидцев, которые могли узнать мужчину, поднявшего руку на ребенка. К посту также было прикреплено видео длительностью в 21 секунду с камер домофона. На кадрах отчетливо видно, как к трем мальчишкам подходит молодой человек в черном спортивном костюме. Но обращается незнакомец только к Егору, сидящему на лавочке. Разговор длится буквально пару секунд. О чем — непонятно, видео без звука. Однако в ГУ МВД Бурятии помогли восстановить события.
«Есть деньги», — спросил у Егора незнакомец.
«У меня нет денег», — школьник только успел отрицательно помотать головой, как тут же получил удар с размаху по правой щеке. Мальчишка от боли схватился за лицо, прижал голову к коленям и заплакал. Один из друзей Егора убежал, другой остался стоять рядом с лавочкой в растерянности. А вот незнакомец же поспешил скрыться.
После Егор рассказал о произошедшем маме, которая обратилась с заявлением в полицию.
— Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведена проверка по факту нанесения телесных повреждений 11-летнему ребенку на детской площадке, — рассказывают в ГУ МВД Бурятии. — Сообщение о произошедшем поступило в полицию 31 августа в 15.10. По предварительной информации, незнакомый ребенку молодой человек подошел и попросил у него деньги, а получив отказ, ударил по лицу. Материалы были переданы для рассмотрения и принятия решения в следственные органы.
С травмой Егор был доставлен в больницу. У ребенка разбит нос и диагностирована черепно-мозговая травма. Школьнику провели операцию, он идет на поправку. Об этом сообщает «Аригус». А 3 сентября полиция задержала подозреваемого.
— Задержан 18-летний молодой человек, который днем 31 августа нанес телесные повреждения 11-летнему ребенку, — рассказывают в полиции.
В СУ СКР Бурятии завели уголовное дело по факту разбоя. Председатель Следкома России поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.