«У меня нет денег…»: школьник получил черепно-мозговую травму на детской площадке, отказавшись отдать прохожему наличку

Последний день летних каникул 11-летний Егор (имя изменено — прим. Ред.) из Улан-Удэ проводил во дворе с друзьями. Родители отпустили сына на детскую площадку около дома по улице Сахьяновой. Однако через пару часов он вернулся домой в слезах. На расспросы мамы, ответил, что на него напал незнакомец. За что? Прохожий потребовал деньги у мальчишки, а получив отказ, ударил по лицу. После школьник с травмой попал в больницу, где его прооперировали. Сейчас ребенок идет на поправку. А 3 сентября был задержан нападавший. Подробности — в материале КП-Иркутск.