В Челябинске женщина погибла при пожаре

В Челябинске утром 4 сентября загорелся многоквартирный дом по улице Горького.
Соседи заметили дым, валивший из комнаты на первом этаже. До приезда пожарных из здания эвакуировались 12 человек. Но выбраться живыми из опасной зоны удалось не всем.
— Во время разведки было найдено тело 48-летней женщины без признаков жизни, — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пламя успело распространиться на 10 квадратных метров прежде, чем его потушили. Пожарные продолжают проливать и разбирать конструкции дома. Причину возгорания пока не выяснили.