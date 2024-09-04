Жилой дом сгорел в поселке Малая Ельня Кстовского района. Как сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области, погибших и пострадавших на пожаре нет.
Сообщение о ЧП поступило в 21.39 во вторник, 03 сентября, уточнили спасатели. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дом горит по всей площади и огонь перекинулся на кровлю соседнего дома.
Пожар потушили 19 специалистов МЧС и 5 единиц техники.
Общая площь возгорания составила 235 кв. метров. Сгорел личный жилой дом с надворными постройками, обгорела кровля соседнего дома.
Причину пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС России.
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