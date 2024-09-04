Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилой дом сгорел в поселке Малая Ельня Кстовского района

Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Источник: МЧС РФ

Жилой дом сгорел в поселке Малая Ельня Кстовского района. Как сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области, погибших и пострадавших на пожаре нет.

Сообщение о ЧП поступило в 21.39 во вторник, 03 сентября, уточнили спасатели. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дом горит по всей площади и огонь перекинулся на кровлю соседнего дома.

Пожар потушили 19 специалистов МЧС и 5 единиц техники.

Общая площь возгорания составила 235 кв. метров. Сгорел личный жилой дом с надворными постройками, обгорела кровля соседнего дома.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС России.

Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что в поселке Кудьма сгорели пять «ГАЗелей» и крыша склада.

МЧС
пожары