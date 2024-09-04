Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим

Как уточняли в областных управлениях МВД и СК, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале одного из домов в Нижнем Тагиле, подозреваемый — ранее судимый местный житель, который скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Его этапировали назад в Свердловскую область, в скором времени ему предъявят обвинение.