Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим

Более 140 полицейских и волонтеров четыре дня искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле, которая ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ранее с заявлением в полицию обратился ее отец. Пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» во вторник сообщила РИА Новости, что девочку нашли мертвой. Следователи завели уголовное дело об убийстве.
Как уточняли в областных управлениях МВД и СК, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале одного из домов в Нижнем Тагиле, подозреваемый — ранее судимый местный житель, который скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Его этапировали назад в Свердловскую область, в скором времени ему предъявят обвинение.
«Задержан подозреваемый в убийстве одиннадцатилетней девочки житель Нижнего Тагила, 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы», — сказал Сапегин.
Он отметил, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, проведены осмотры места происшествия, будут проведены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого. Сейчас следователи работают с фигурантом в Нижнем Тагиле, добавили в СК.