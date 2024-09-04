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Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области ранее был судим за насилие, сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Александр Сапегин.

Более 140 полицейских и волонтеров четыре дня искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле, которая ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ранее с заявлением в полицию обратился ее отец. Пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» во вторник сообщила РИА Новости, что девочку нашли мертвой. Следователи завели уголовное дело об убийстве.

Как уточняли в областных управлениях МВД и СК, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале одного из домов в Нижнем Тагиле, подозреваемый — ранее судимый местный житель, который скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Его этапировали назад в Свердловскую область, в скором времени ему предъявят обвинение.

«Задержан подозреваемый в убийстве одиннадцатилетней девочки житель Нижнего Тагила, 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы», — сказал Сапегин.

Он отметил, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, проведены осмотры места происшествия, будут проведены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого. Сейчас следователи работают с фигурантом в Нижнем Тагиле, добавили в СК.