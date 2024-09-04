По факту жесткой посадки вертолета в Усольском районе возбуждено уголовное дело

Как уточнили в пресс-службе транспортного Следкома, расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.
Напомним, совершивший жесткую посадку Ми-171летел из Иркутска в Орлик для транспортировки ребенка в Улан-Удэ. Как сообщил глава администрации Окинского района Матвей Мадасов, ребенок, которому нужна помощь врачей, находится в Центральной районной больнице, есть показания к его эвакуации.
На борту вертолета находились четыре члена экипажа и два пассажира, двое из которых пострадали. Предварительная версия — причиной авиа аварии стала неисправность двигателя.