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По факту жесткой посадки вертолета в Усольском районе возбуждено уголовное дело

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-171 в районе поселка Раздолье Усольского района, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: соцсети

Как уточнили в пресс-службе транспортного Следкома, расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.

Напомним, совершивший жесткую посадку Ми-171летел из Иркутска в Орлик для транспортировки ребенка в Улан-Удэ. Как сообщил глава администрации Окинского района Матвей Мадасов, ребенок, которому нужна помощь врачей, находится в Центральной районной больнице, есть показания к его эвакуации.

На борту вертолета находились четыре члена экипажа и два пассажира, двое из которых пострадали. Предварительная версия — причиной авиа аварии стала неисправность двигателя.