Бастрыкину доложат о таджикских подростках, пристающих к женщинам на Урале

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Следственном комитете сообщают, что группа подростков-мигрантов, по предварительным данным, совершает противоправные действия против граждан. Их заметили в употреблении наркотиков, нападении на людей и приставании к женщинам.
Свои действия они снимают на камеру. После этого видео публикуются в интернете.
Следственные органы возбудили уголовное дело.
Александр Бастрыкин затребовал доклад у и. о. руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Константина Мирошниченко об окончательных результатах расследования уголовного дела.
«МК-Урал» ранее писал, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ребенка группой мигрантов в столице Урала.
По предварительным данным, инцидент произошел 28 августа во дворе дома на улице Софьи Перовской. Мигранты избили ребенка, который качался на качелях.