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Бастрыкину доложат о таджикских подростках, пристающих к женщинам на Урале

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о противоправных действиях подростков из Таджикистана в Екатеринбурге.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Следственном комитете сообщают, что группа подростков-мигрантов, по предварительным данным, совершает противоправные действия против граждан. Их заметили в употреблении наркотиков, нападении на людей и приставании к женщинам.

Свои действия они снимают на камеру. После этого видео публикуются в интернете.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал доклад у и. о. руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Константина Мирошниченко об окончательных результатах расследования уголовного дела.

«МК-Урал» ранее писал, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ребенка группой мигрантов в столице Урала.

По предварительным данным, инцидент произошел 28 августа во дворе дома на улице Софьи Перовской. Мигранты избили ребенка, который качался на качелях.

СК