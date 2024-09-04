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В Перми начались учения по отработке действий при ЧС на промышленных предприятиях

С 4 по 6 сентября в Пермском крае, в том числе в городе Перми, пройдут командно-штабные учения по теме «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Начиная с сегодняшнего дня сотрудники оперативных служб начнут отрабатывать тушение пожара на ПНОСе, ликвидацию ЧС на заводе «Уралхим», проводить учебную эвакуацию граждан и проверку защитных сооружений гражданской обороны. 5 сентября пройдет отработка действий оперативных служб при ликвидации ЧС на заводе «Уралхим» (ул. Промышленная, 96) и тушении пожара на территории ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ул. Промышленная, 84). 6 сентября комиссия МЧС проверит работоспособность сборного эвакуационного пункта, станции обработки техники и одежды, пункта выдачи средств индивидуальной защиты и защитных сооружений гражданской обороны города Перми.

Городские власти просят жителей Перми с пониманием и спокойствием отнестись к передвижению транспорта оперативных и специальных служб по улицам города, а также ориентироваться только на официальные источники информации.

МЧС