В Перми начались учения по отработке действий при ЧС на промышленных предприятиях

Начиная с сегодняшнего дня сотрудники оперативных служб начнут отрабатывать тушение пожара на ПНОСе, ликвидацию ЧС на заводе «Уралхим», проводить учебную эвакуацию граждан и проверку защитных сооружений гражданской обороны. 5 сентября пройдет отработка действий оперативных служб при ликвидации ЧС на заводе «Уралхим» (ул. Промышленная, 96) и тушении пожара на территории ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ул. Промышленная, 84). 6 сентября комиссия МЧС проверит работоспособность сборного эвакуационного пункта, станции обработки техники и одежды, пункта выдачи средств индивидуальной защиты и защитных сооружений гражданской обороны города Перми.
Городские власти просят жителей Перми с пониманием и спокойствием отнестись к передвижению транспорта оперативных и специальных служб по улицам города, а также ориентироваться только на официальные источники информации.