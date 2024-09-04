В Перми начались учения по отработке действий при ЧС на промышленных предприятиях

С 4 по 6 сентября в Пермском крае, в том числе в городе Перми, пройдут командно-штабные учения по теме «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.