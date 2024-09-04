Минобороны: за ночь над Черноземьем сбили три беспилотника

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в 4:34 в Белгороде, Белгородской области и Шебекинском городском округе начал действовать режим ракетной опасности. В 5:19 он был отменен.
В 5:53 господин Гладков рассказал, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над облцентром, Белгородским районом и Яковлевским городским округом. Предварительно, пострадавших нет. В селе Севрюково Белгородского района осколком пробита кровля частного дома.
В Telegram-канале правительства Курской области был сделан репост сообщения Минобороны РФ о ночных ударах БПЛА. Других комментариев не было, режим опасности атаки беспилотников ночью не вводился.