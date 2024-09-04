В центре Ростова водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу пешехода

В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки Renault Logan сбил 45-летнего мужчину, пострадавший с травмами попал в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, несчастный случай произошел около 19 часов вечера 3 сентября на улице Станиславского. Предварительно, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину.
Правоохранители просят водителей быть осторожными вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта. Соблюдать элементарные правила поведения около проезжей части должны и пешеходы.