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В Екатеринбурге эвакуировали пятиэтажное общежитие

В пятиэтажном общежитии в Пионерском районе произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга утром 4 сентября загорелось пятиэтажное общежитие на улице Сулимова. Эпицентр пожара расположен в квартире на пятом этаже. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:37.

— По оперативной информации, на площади 15 квадратных метров горят личные вещи в квартире на пятом этаже. Информации о пострадавших не поступало. Из дома эвакуированы 34 человека, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыли 24 человека личного состава и восемь единиц специальной техники.

МЧС
пожары