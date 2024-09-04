В Екатеринбурге эвакуировали пятиэтажное общежитие

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга утром 4 сентября загорелось пятиэтажное общежитие на улице Сулимова. Эпицентр пожара расположен в квартире на пятом этаже. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:37.
— По оперативной информации, на площади 15 квадратных метров горят личные вещи в квартире на пятом этаже. Информации о пострадавших не поступало. Из дома эвакуированы 34 человека, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыли 24 человека личного состава и восемь единиц специальной техники.