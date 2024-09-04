В Екатеринбурге эвакуировали пятиэтажное общежитие

— По оперативной информации, на площади 15 квадратных метров горят личные вещи в квартире на пятом этаже. Информации о пострадавших не поступало. Из дома эвакуированы 34 человека, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.