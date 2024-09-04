В Новороссийске тонны зерна высыпались из грузовика на дорогу. Все произошло вечером 3 сентября на Сухумском шоссе.
Известно, что кран зацепил контактный провод. За ним в это время ехал зерновоз. Трос контактной сети, повисший над машинами, зацепил задвижку борта зерновоза.
Из-за провода борта открылись на ходу грузовика. В результате на дорогу высыпалось около 3−4 тонн зерна. Проезжую часть чистили всю ночь.
«В настоящее время движению транспортных средств ничего не мешает», — сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в своем telegram-канале.