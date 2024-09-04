В зоне СВО погиб сотрудник Ростелекома Роман Бухнер из Пермского края

Глава Чусовского городского округа в своих соцсетях сообщил о гибели в ходе проведения СВО на Украине земляка Бухнера Романа Валерьевича. Уроженец поселка Скальный в зоне специальной военной операции проходил службу с 2022 года.
Роман Бухнер родился в 1991 году в поселке Скальный, учился в местной школе. По словам друзей и одноклассников, он был ярким, веселым и отзывчивым человеком, занимался спортом, у него было много друзей.
После окончания школы Роман поступил в ПТУ в Нижнем Тагиле. Дипломированным специалистом переехал в Пермь, работал в Ростелекоме. Коллеги помнят Романа Валерьевича добросовестным работником, который любил свою работу и всегда был готов прийти на помощь.
Глава Чусовского округа Сергей Белов в своем некрологе отметил, в 2022 году, когда началась специальная военная операция, Роман не раздумывая пошел защищать Родину.
Роман Бухнер погиб в августе 2024 года от полученных ранений при выполнении боевого задания.
«Он был настоящим героем, сражался за справедливость и за мир. Мы глубоко соболезнуем родным и близким Романа. Он всегда будет в нашей памяти», — говорится в некрологе главы округа.