«Выписала по ошибке»: шестимесячная девочка умерла после приема лекарства, которое назначил фельдшер в Бурятии

Шестимесячной девочке стало плохо 10 апреля 2023 года в Улан-Удэ Бурятии. Обеспокоенные здоровьем малышки родители решили вызвать скорую помощь. Бригада медиков приехала на помощь к ребенку и даже было выписано лекарство, но девочка скончалась.
— Следствием установлено, что 10 апреля 2023 года в городе Улан-Удэ обвиняемая, прибыв в составе бригады скорой медицинской помощи по вызову к больному ребенку, в нарушение клинических рекомендаций прописала в значительной дозировке шестимесячной девочке лекарство, которое не показано при выявленном заболевании и запрещено назначать детям в возрасте до трех лет, — сообщили в СУ СКР Бурятии.
Из-за неверно назначенного препарата состояние девочки ухудшилось и спасти ее не удалось. Правоохранители заинтересовались делом и организовали предварительное расследование.
— Согласно заключению комиссии экспертов между действиями фельдшера, связанными с неправильно назначенным лечением, и наступившими последствиями в виде смерти несовершеннолетней имеется прямая причинная связь, — сообщили в СУ СКР Бурятии.
По итогу, было собрано достаточно подтверждений в причастности фельдшера к смерти шестимесячной малышки. Уголовное дело передали в суд.