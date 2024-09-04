«Выписала по ошибке»: шестимесячная девочка умерла после приема лекарства, которое назначил фельдшер в Бурятии

— Следствием установлено, что 10 апреля 2023 года в городе Улан-Удэ обвиняемая, прибыв в составе бригады скорой медицинской помощи по вызову к больному ребенку, в нарушение клинических рекомендаций прописала в значительной дозировке шестимесячной девочке лекарство, которое не показано при выявленном заболевании и запрещено назначать детям в возрасте до трех лет, — сообщили в СУ СКР Бурятии.